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9 лучших видеоигр, в которые вы можете поиграть вместе с ребенком

9 лучших видеоигр, в которые вы можете поиграть вместе с ребенком

Победители и номинанты категории «Игры для всей семьи» премий BAFTA Games Awards, D.I.C.E. Awards и The Game Awards фото: Кадр из видеоигры «LEGO Party!»Мы уже рассказывали, почему детям полезно играть в видеоигры и как важно соблюдать золотое правило — все хорошо в меру.

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