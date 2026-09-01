9 лучших видеоигр, в которые вы можете поиграть вместе с ребенком

Победители и номинанты категории «Игры для всей семьи» премий BAFTA Games Awards, D.I.C.E. Awards и The Game Awards фото: Кадр из видеоигры «LEGO Party!»Мы уже рассказывали, почему детям полезно играть в видеоигры и как важно соблюдать золотое правило — все хорошо в меру.