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Мировое обозрение

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3D DRAM с гибридной склейкой в 17 раз эффективнее HBM, но нагрев при склейке разрушает ячейки

3D DRAM с гибридной склейкой в 17 раз эффективнее HBM, но нагрев при склейке разрушает ячейки

AMD опубликовала данные, которые могут изменить расклад сил в борьбе за память нового поколения. Согласно слайду компании, гибридно-склеенная 3D DRAM способна быть до 17 раз энергоэффективнее классического HBM на микроконтактах.

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