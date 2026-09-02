3D DRAM с гибридной склейкой в 17 раз эффективнее HBM, но нагрев при склейке разрушает ячейки

AMD опубликовала данные, которые могут изменить расклад сил в борьбе за память нового поколения. Согласно слайду компании, гибридно-склеенная 3D DRAM способна быть до 17 раз энергоэффективнее классического HBM на микроконтактах.
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