В Челябинске начинается ремонт проспекта Ленина

15 июля подрядная организация ООО «УралДорСтрой» приступила к работам на проспекте Ленина. В рамках проекта «Дорожный рывок» на участке от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга предусмотрено восстановление дорожного покрытия, ремонт тротуаров и нанесение горизонтальной дорожной разметки.