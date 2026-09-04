Hubble сфотографировал суперпузырь в туманности N44 и тысячи молодых звезд

Космический телескоп Hubble передал новый снимок туманности N44 в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике, которая находится на расстоянии около 160 тысяч световых лет от Млечного Пути.
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