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Hubble сфотографировал суперпузырь в туманности N44 и тысячи молодых звезд

Hubble сфотографировал суперпузырь в туманности N44 и тысячи молодых звезд

Космический телескоп Hubble передал новый снимок туманности N44 в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике, которая находится на расстоянии около 160 тысяч световых лет от Млечного Пути.

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