«IBU будет последним, кто допустит до соревнований наших спортсменов»

В марте–апреле российские и белорусские биатлонисты завершат сезон. В Тюмени и Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России, в Златоусте состоится финал Кубка России, а в Мурманске — последний этап Кубка Содружества.
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