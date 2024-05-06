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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Вяльбе: «За Путина готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку. Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно»

«Помимо того, что я привыкла служить своей родине, за Владимира Владимировича готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку, и куда угодно.

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