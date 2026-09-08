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Царьград

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NATS устраняет сбой, вызвавший задержки в аэропортах Великобритании

NATS устраняет сбой, вызвавший задержки в аэропортах Великобритании

Технический сбой в диспетчерской службе NATS вызвал массовые задержки рейсов в крупнейших аэропортах Великобритании, включая Хитроу и Гатвик.

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