Глава киевского режима вновь не выдержал стресса и начал хамить. Произошло это после того, как президент России Владимир Путин предложил устроить техническую "дуэль", чтобы западные союзники попробовали перехватить "Орешник" над Киевом.
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