Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная

Григорий Лепс недавно вернулся из Бодрума, где отдыхал со своей 18-летней невестой Авророй Кибой. Певец тут же приступил к работе, и первое его выступление повергло народ в шок: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная.
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