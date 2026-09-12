Известного российского актера внесли в базу «Миротворца»

Известный российский комедийный актер, телеведущий и шоумен Сергей Писаренко, получивший широкую известность как капитан команды КВН «Уездный город», внесен в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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