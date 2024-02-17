Этот день в истории.

Госпожа М. Юденич напоминает об исторических параллелях.17 февраля 2024Главком ВСУ Сырский объявил о сдаче Авдеевки17 февраля 1944Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов полностью разгромили корсунь-шевченскую группировку Вермахта, одержав абсолютную победу в операции, которая стала частью стратегического наступления советских войск на Правобережной Украине.