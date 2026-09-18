Фазлеева рассказала, как объяснить ребенку-дошкольнику суть выборов в Госдуму

Объяснить ребенку, что такое выборы, можно через понятные ему примеры: появление новых школ и детских садов, благоустройство двора и развитие города.
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