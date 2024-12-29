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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин забил «Тампе», прервав серию из 7 игр без голов. У него 16+22 в 38 играх в сезоне

Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (2:6).  В активе 33-летнего россиянина стало 38 (16+22) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8».

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