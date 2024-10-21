Avia.pro - СМИ Готовьтесь, дорогие пассажиры общественного транспорта Владивостока: если вы думали, что ваши поездки на работу будут просто скучными и наполнены лишь борьбой за место у окна, то вы глубоко ошибались.
"Мы же не в мечети! Я не против чужой веры, но можно хотя бы доехать до работы?" Водитель автобуса устроил намаз прямо посреди поездки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
И зачем их на работу управлять транспортом берут. надо добиваться наказания.
Ответить
3 час.
Silver Kont
Выкинуть нахуй чурбана, предварительно хорошенько отпиз...ив, и пусть совершает сколько угодно намаз в кишлаке среди ишаков....
Ответить
1 час.
Игорь Самаров
Пока в России законы в пользу пришлых, ни хуя не изменится! Законы, кстати, принимает продажная госдура, которая сейчас делает вид, что борется с мастурбеками! Но кормушку от диаспор и от ебучих бизнесменов, они ни за что не кинут! А что касается этой черни, которая прикидывается верующим, то это не столько провокация, это ещё и тренировка. Однажды, в день Х и час Х, по команде с какого-нибудь мессенджера, какого-либо радикального типа имама, вся эта пришлая хуета одновременно выйдет на улицы, уже вооружённые! Городской транспорт встанет! Воды в домах не будет! Либо перекроют, либо воду отравят! Газ перекроют, либо просто будут взрывать! Надеюсь, все понимают, сколько ослоебов в системе ЖКХ. Страна встанет раком!!! Десятая часть населения России - прошлые приматы! С должным уровнем организации Этого вполне достаточно! У большевиков, когда они устроили переворот, столько народа не было, а они смогли. И если эту погонь, и чиновников всех уровней их лоббирующих не обнулить в России, то стране ПИЗДЕЦ!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии