"Мы же не в мечети! Я не против чужой веры, но можно хотя бы доехать до работы?" Водитель автобуса устроил намаз прямо посреди поездки

Игорь Самаров

Пока в России законы в пользу пришлых, ни хуя не изменится! Законы, кстати, принимает продажная госдура, которая сейчас делает вид, что борется с мастурбеками! Но кормушку от диаспор и от ебучих бизнесменов, они ни за что не кинут! А что касается этой черни, которая прикидывается верующим, то это не столько провокация, это ещё и тренировка. Однажды, в день Х и час Х, по команде с какого-нибудь мессенджера, какого-либо радикального типа имама, вся эта пришлая хуета одновременно выйдет на улицы, уже вооружённые! Городской транспорт встанет! Воды в домах не будет! Либо перекроют, либо воду отравят! Газ перекроют, либо просто будут взрывать! Надеюсь, все понимают, сколько ослоебов в системе ЖКХ. Страна встанет раком!!! Десятая часть населения России - прошлые приматы! С должным уровнем организации Этого вполне достаточно! У большевиков, когда они устроили переворот, столько народа не было, а они смогли. И если эту погонь, и чиновников всех уровней их лоббирующих не обнулить в России, то стране ПИЗДЕЦ!