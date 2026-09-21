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"Единая Россия" набрала 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах

"Единая Россия" набрала 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах

Глава ЦИК Элла Памфилова озвучила предварительные итоги выборов в Госдуму По предварительным данным, после обработки 95,18% протоколов "Единая Россия" набирает 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах, указано на сайте ЦИК.

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