"Единая Россия" набрала 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах

Глава ЦИК Элла Памфилова озвучила предварительные итоги выборов в Госдуму По предварительным данным, после обработки 95,18% протоколов "Единая Россия" набирает 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах, указано на сайте ЦИК.