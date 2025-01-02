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Форвард «Кингс» Кемпе забил в пустые ворота 5-й гол в сезоне. Больше лишь у Капризова и Рантанена – по 6, у Овечкина – 3

Форвард «Лос-Анджелеса» отличился в матче с «Нью-Джерси» (3:0), набрав 36-е (18+18) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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