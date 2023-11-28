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"Спящие", или как Первый канал в очередной раз спалился

"Спящие", или как Первый канал в очередной раз спалился

Уже не кажется простым совпадением, что большинство медийных иноагентов и прочих нетокусиков являлись обитателями нашего главного телеканала.

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Комментарии
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Элла
Видимо руководитель 1-го канала &quot;засиделся&quot; на своей должности!
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12 час.
В В
Да, он ему ещё не один орденок на грудь повесит. За заслуги.
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10 час.
Владимир Елкин
Пока хитрожопого эрнста из российского телевидения не пиннут - всё &quot;ждуновское&quot; будет продолжаться!
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7 час.

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