Запад не стал готовить Украину к войне с Россией. Об этом в интервью американскому блогеру Лексу Фридману (имя при рождении Алексей Федотов) заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».