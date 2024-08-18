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Ташкабактан аш рецепты

Ташкабактан аш рецепты

Җиңелчә ризык яратучыларга ташкабактан (кабачки) пюре-аш пешерергә тәкъдим итәбез. Ингредиентлар: 600-700 граммлы ташкабак, 2 уртача бәрәңге, 1 суган, 1 кишер, 2-3 аш кашыгы үсемлек мае, тоз, борыч, 2-3 тырнак сарымсак яки 1-2 аш кашыгы коры сарымсак, 200 мл 20 процентлы сөт өсте (сливки) яки 1 кап йомшак сыр (сливочный).

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