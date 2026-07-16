Никита Пресняков отдыхает с новой девушкой и ее сыном в Лос-Анджелесе

В прошлом году Никита Пресняков со скандалом развелся с Аленой Красновой после восьми лет брака. Сейчас звездный наследник наслаждается отношениями с Кариной Филимоновой, которую, к слову, называют копией его бывшей.
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