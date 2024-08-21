«Мечтала о балете»: какую карьеру построили бы звезды в спортивной индустрии?

Мечты — неотъемлемая часть нашей жизни, а вопрос «если бы не, то…?» почти всегда в нашей голове. В каких амплуа могли бы предстать перед нами артисты, если бы не успех в музыкальной индустрии, выяснил корреспондент 5-tv.
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