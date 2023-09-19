Еврокомиссар Боррель: Считаю, что уже нет возможностей для выполнения зернового соглашения

Зерновая сделка как таковая, судя по всему, точно приказала долго жить. О необходимости возвращения в сделку России перестают говорить уже и на Западе.
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