Военное обозрение

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Еврокомиссар Боррель: Считаю, что уже нет возможностей для выполнения зернового соглашения

Еврокомиссар Боррель: Считаю, что уже нет возможностей для выполнения зернового соглашения

Зерновая сделка как таковая, судя по всему, точно приказала долго жить. О необходимости возвращения в сделку России перестают говорить уже и на Западе.

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