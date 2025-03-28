В Таиланде ввели режим ЧП из-за мощных землетрясений

Премьер Таиланда Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке из-за землетрясения В столице Таиланда Бангкоке объявили режим ЧП, сообщает информационное агентство Agence France Press со ссылкой на заявление премьер-министра страны Пхетхонгтхан Чинават.
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