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В Таиланде ввели режим ЧП из-за мощных землетрясений

В Таиланде ввели режим ЧП из-за мощных землетрясений

Премьер Таиланда Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке из-за землетрясения В столице Таиланда Бангкоке объявили режим ЧП, сообщает информационное агентство Agence France Press со ссылкой на заявление премьер-министра страны Пхетхонгтхан Чинават.

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