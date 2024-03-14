Голодовка в прямом эфире: владелец медклиники в Геленджике устроил онлайн-акцию протеста из-за конфликта с арендодателем

Голодовка в прямом эфире: владелец медклиники в Геленджике устроил онлайн-акцию протеста из-за конфликта с арендодателемВ Геленджике владелец МРТ-клиники сумел привлечь к себе внимание тысяч пользователей Сети весьма необычным поступком.
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