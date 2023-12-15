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Новосибирские учёные нашли способ снижения уровня тревоги у подростков

Новосибирские учёные нашли способ снижения уровня тревоги у подростков

В результате овладения методом психорегуляции подростки стали менее подвержены к стрессу.Исследователи из Новосибирского государственного педагогического университета апробировали методику, позволяющую снизить уровень тревоги у подростков.

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