Новосибирские учёные нашли способ снижения уровня тревоги у подростков

В результате овладения методом психорегуляции подростки стали менее подвержены к стрессу.Исследователи из Новосибирского государственного педагогического университета апробировали методику, позволяющую снизить уровень тревоги у подростков.
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