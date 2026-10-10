Стало известно о серии взрывов в Киеве

Звуки взрывов слышны в украинской столице в субботу, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».«Взрывы в Киеве», - говорится в публикации.
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