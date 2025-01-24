Политический аналитик о президентских выборах в Беларуси: «Каждый кандидат показал себя в работе»

26 января в Республике Беларусь пройдут президентские выборы. В преддверии этого события «ФедералПресс» побеседовал с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Ольгой Лазоркиной и выяснил, каковы итоги «четырехлетки» действующего главы Александра Лукашенко и перспективы развития страны.
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