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НАДЕЖДЫ И ОЖИДАНИЯ В НОЯБРЕ 2021

НАДЕЖДЫ И ОЖИДАНИЯ В НОЯБРЕ 2021

НАДЕЖДЫ И ОЖИДАНИЯ В НОЯБРЕ 2021 АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ НОЯБРЯ 2021 Предзимнее Солнце со свитой ближних планет, отвечающих за текущую ситуацию, проходит сейчас по знаку Скорпион (до 22.

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Комментарии
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валентина родионова
Пока в головах пусто,то прошлое-неподвижный крест не выпускает к ЭВОЛЮЦИИ.ЗНАКИ Телец-СКОРПИОН,Лев-Водолейц.Очень многие служат и прислуживают всем порокам,невежеству,грехам.Меченые печатью ,,демонов и сатаны" по всем почти 13 знакам зодиака.А это и есть наш космический большой ЧЕЛ-О-ВЕК,со всей своей лабораторией ,а мы носители его триллиардных  микро частиц.Да.ещё хвастаются,пиарятся,навязывают в память новому поколению детишек эти все прогоны порочных деяний и невежества.Торгуют ими,продаются и предают самое святое- что в жизни есть-наши корни,традиции,детишки.Это они их только и готовят -убивать,мочить,заражая их всеми своими войнами.Ведь к продаже оружием -нужны и мишени.Вот они их и готовят все властиллины-порочные к порокам.Но,их время пришло -за порочное злодеяние будет и им воздаяние=возмездие.Это моё духовное зрение и слух.
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