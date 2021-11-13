НАДЕЖДЫ И ОЖИДАНИЯ В НОЯБРЕ 2021

валентина родионова

Пока в головах пусто,то прошлое-неподвижный крест не выпускает к ЭВОЛЮЦИИ.ЗНАКИ Телец-СКОРПИОН,Лев-Водолейц.Очень многие служат и прислуживают всем порокам,невежеству,грехам.Меченые печатью ,,демонов и сатаны" по всем почти 13 знакам зодиака.А это и есть наш космический большой ЧЕЛ-О-ВЕК,со всей своей лабораторией ,а мы носители его триллиардных микро частиц.Да.ещё хвастаются,пиарятся,навязывают в память новому поколению детишек эти все прогоны порочных деяний и невежества.Торгуют ими,продаются и предают самое святое- что в жизни есть-наши корни,традиции,детишки.Это они их только и готовят -убивать,мочить,заражая их всеми своими войнами.Ведь к продаже оружием -нужны и мишени.Вот они их и готовят все властиллины-порочные к порокам.Но,их время пришло -за порочное злодеяние будет и им воздаяние=возмездие.Это моё духовное зрение и слух.