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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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11 пловцов, замешанных в допинг-скандале, вошли в состав сборной Китая на Олимпиаду-2024

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Игр в Токио.

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