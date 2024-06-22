РЖД сделают персональный билет для животных после случая с котом Твиксом

РЖД после случая с потерявшимся котом Твиксом решили ввести персональный билет для каждого питомца, опцию указания клички и разработали алгоритм действий проводников при нахождении потерявшегося животного.
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