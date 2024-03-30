Музей «Мемориал Победы» в Красноярске получил подлинное знамя стрелкового полка

Музей Вооруженных сил России передал музею «Мемориал Победы» в Красноярске подлинное боевое знамя красноярского стрелкового полка, сформированного в 1942 году, сообщила ТАСС заместитель директора музея Елизавета Стручева.
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