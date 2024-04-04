Волна насилия захватила города США из-за нехватки полиции Ирэн ОрлонскаяПосле возникшего скандала вокруг инцидента с афроамериканцем Джорджем Флойдом, поведение американских полицейских по отношению к чернокожим гражданам изменилось: они стали более осторожными и избегают применения смертельного насилия в отношении невооруженных лиц.