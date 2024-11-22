Биткоин готовится к продолжительному параболическому росту

Биткоин недавно привлек внимание рынка значительными скачками цен за последний месяц. По словам известного аналитика Rekt Capital, BTC находится на ранних стадиях параболической фазы, которая по его мнению, может продлиться в течение длительного периода.
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