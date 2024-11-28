No Man's Sky достигла “очень положительного” рейтинга в Steam – спустя 8 лет после ре...

No Man's Sky достигла “очень положительного” рейтинга в Steam – спустя 8 лет после релиза игрыNo Man’s Sky от студии Hello Games вышла в 2016 году в довольно печальном состоянии: игроки ругали как техническое состояние игры, так и то, что она, мягко говоря, была далека от того, что обещала студия… источник#Hello_Games #Steam.