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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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No Man's Sky достигла “очень положительного” рейтинга в Steam – спустя 8 лет после ре...

No Man's Sky достигла “очень положительного” рейтинга в Steam – спустя 8 лет после ре...

No Man's Sky достигла “очень положительного” рейтинга в Steam – спустя 8 лет после релиза игрыNo Man’s Sky от студии Hello Games вышла в 2016 году в довольно печальном состоянии: игроки ругали как техническое состояние игры, так и то, что она, мягко говоря, была далека от того, что обещала студия… источник#Hello_Games #Steam.

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