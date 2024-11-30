TASS/AP/Alex Brandon Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100% пошлины, если страны БРИКС создадут новую валюту или откажутся от доллара.
Трамп пригрозил ввести 100% пошлины для членов БРИКС
Комментарии
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лл
лина любимцева
Ага... Страны БРИКС забыли спросить Трампа, что им делать. И будут спрашивать разрешения Трампа... пусть он свой хвост не распушивает... А то страны БРИКС введут 200% пошлину на использование американского пустопорожнего доллара.
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