Трамп пригрозил ввести 100% пошлины для членов БРИКС

лл

лина любимцева

Ага... Страны БРИКС забыли спросить Трампа, что им делать. И будут спрашивать разрешения Трампа... пусть он свой хвост не распушивает... А то страны БРИКС введут 200% пошлину на использование американского пустопорожнего доллара.