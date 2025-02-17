ТАСС: обыски прошли у советника губернатора Ростовской области Гончарова

Следователи провели обыски у советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова в рамках уголовного дела в отношении заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского.
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