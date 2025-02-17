ТАСС: обыски прошли у советника губернатора Ростовской области Гончарова

Дмитрий Гурин

Слюсарь с ФСБэшниками начал действовать. Дальше будет еще интереснее. Не даром же бывший губернатор ГОлубев полез в депутаты. Да и бывший глава города Логвиненко то же уже непикосновенен.....временно как мне кажется., просто добраться много сложнее.