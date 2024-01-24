У основателей микрогосударств не было комплексов по поводу размера их стран. фото: Wikipedia.orgОсновать микрогосударство несложно, достаточно просто сказать, что ты это сделал.
13 человек, основавших свои микрогосударства
Комментарии
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Владимир Акулов
СОЗДАЛ ГОСУДАРСТВО ИМЕНИ САМОГО СЕБЯ !..Из новостей "У туриста закончились страны для посещения, поэтому он основал свою собственную Рэнди Уильямс посетил 193 страны мира и стал мечтать о 194-й. Существующих государств мужчине оказалось мало, поэтому он и решил основать свое собственное. Офис самоназванного султана Слоуджамастана стоит прямо посреди пустыни: Уильямс принимает посетителей в военной форме и солнцезащитных очках. Недавно мужчин провозгласил независимость от Соединенных Штатов и позвал приезжать к себе всех желающих". КОММЕНТАРИЙ Очень похоже на чудачества параноика ! Паранойя- это стремление быть тем , кем быть не можешь... То есть отрыв сознания от РЕАЛЬНОСТИ ... Можно сравнить реального Наполеона , за которым была могучая армия и военные победы ... И *Наполеона* , которого содержат в психбольнице... Больного *Наполеона* в психушке считает *великим* только сам больной... Врачи психушки и все вокруг -не согласны , что перед ними настоящий Наполеон... Так и чудак Уильямс не является создателем настоящего государства... Потому что у него нет армии , военной и экономической силы , и его никто не признает ! Главный признак паранойи в таких случаях , ДРУГИЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ТВОЮ ВЫСОКУЮ САМООЦЕНКУ . Только ТЫ САМ о себе высокого мнения , а другие так не считают. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2024 Свидетельство о публикации №224012200106
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
** Хотя , если *больной* умеет зарабатывать деньги с помощью своего *сумасшествия* , - это значит , что чудак очень даже здоров психически... И просто хитрит , прикидываясь чудаком... Ведь настоящий психбольной деньги не может заработать... Если может зарабатывать деньги - значит , он способен решать проблемы и задачи РЕАЛЬНОСТИ , а это признак ментального здоровья.
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8 час.
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