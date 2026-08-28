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NewsOne

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Американский дипломат заявил, что Запад ведет идеологическую войну ради ресурсов России

Американский дипломат заявил, что Запад ведет идеологическую войну ради ресурсов России

Американский дипломат в отставке Джим Джатрас заявил, что поддержка Украины со стороны Запада продиктована не заботой о безопасности Европы, а стремлением нанести поражение России и получить доступ к ее ресурсам.

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