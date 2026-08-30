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Царьград

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Ему предложили убить: житель Евпатории задержан за шпионаж в пользу Украины

Ему предложили убить: житель Евпатории задержан за шпионаж в пользу Украины

Теперь ему грозит пожизненное заключение. В Крыму сотрудники ФСБ задержали 21-летнего парня из Евпатории.

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