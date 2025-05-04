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Почему в СССР не боялись клещей

Почему в СССР не боялись клещей

Сегодня поход на природу редко обходится без тщательной подготовки: репелленты, заправленные в носки штаны и внимательный осмотр одежды стали нормой.

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Комментарии
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М
ММ
Клещи ЭНЦЕФАЛИТНЫЕ в СССР были только в Сибири. В Подмосковье и Крыму энцефалита не было в принципе. Энцефалитные добрались до Москвы в десятых годах. Мы в СССР сдавали на анализ клещей сразу же, и после укуса обязательно ставили укол гамма-глобулина.
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