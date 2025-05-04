Почему в СССР не боялись клещей

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ММ

Клещи ЭНЦЕФАЛИТНЫЕ в СССР были только в Сибири. В Подмосковье и Крыму энцефалита не было в принципе. Энцефалитные добрались до Москвы в десятых годах. Мы в СССР сдавали на анализ клещей сразу же, и после укуса обязательно ставили укол гамма-глобулина.