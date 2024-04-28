Двое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ в Запорожской области

Telegram-канал Губернатора Запорожской области Двое мирных жителя погибли, еще двое, включая шестилетнего ребенка, получили ранения в Пологовском районе Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает глава региона Евгений Балицкий 28 апреля.
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