Прибавку к зарплате получат больше полицейских

Сотрудники государственной фельдъегерской службы, работающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, получат ежемесячную прибавку к зарплате в размере до 65% от должностного оклада.
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