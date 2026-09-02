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«Алтын мөнбәр» кинофестивалендә хатын-кызларның яулыкка хокукы турында фильм күрсәтеләчәк

«Хозур ТВ» «Алтын мөнбәр» XXII Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә үзе төшергән «Шёпот сомнений – голос веры» документаль фильмын күрсәтәчәк.

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