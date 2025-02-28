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РБК: столичным мигрантам могут разрешить работать в соседнем регионе

РБК: столичным мигрантам могут разрешить работать в соседнем регионе

Иностранцам в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области могут разрешить работать в двух граничащих регионах по одному патенту.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
А для чего всё это? И так...сложно? Извините, а просто... выгнать из страны всех этих &quot;ценных специялистов&quot; - никак нельзя? Столько из-за их присутствия, целыми кишлаками и аулами, бляха-муха!, проблем... И, что самое ужасное, мы ВЫНУЖДЕНЫ за счет нашего бюджета кормить, учить русскому языку и хорошим манерам, теперь вот еще и квартиры БЕСПЛАТНО выдаём... Это даже не дебилизм со стороны чиновников (они там совсем ох@ели?), это - ПРЕДАТЕЛЬСТВО интересов коренных жителей страны. Злейшие враги народа при товарище Сталине - даже подумать (!) не могли о таком... а у нас - пожалте, ВСЁ МОЖНО!...
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