РБК: столичным мигрантам могут разрешить работать в соседнем регионе

ВУ

Владимир Уфимцев

А для чего всё это? И так...сложно? Извините, а просто... выгнать из страны всех этих "ценных специялистов" - никак нельзя? Столько из-за их присутствия, целыми кишлаками и аулами, бляха-муха!, проблем... И, что самое ужасное, мы ВЫНУЖДЕНЫ за счет нашего бюджета кормить, учить русскому языку и хорошим манерам, теперь вот еще и квартиры БЕСПЛАТНО выдаём... Это даже не дебилизм со стороны чиновников (они там совсем ох@ели?), это - ПРЕДАТЕЛЬСТВО интересов коренных жителей страны. Злейшие враги народа при товарище Сталине - даже подумать (!) не могли о таком... а у нас - пожалте, ВСЁ МОЖНО!...