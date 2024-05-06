«Попрошайка»: Киркоров унизил Успенскую в эфире шоу

Natalia Ivanova

Кто попрошайка ? Любушка? Кто как обзывается, тот так и называется. Ты попробуй с такой внешностью и таким пустым голосом карьеру сделать. А Любушка сделала и мы с удовольствием на неё смотрим. А филька? И голос и рост и подпрыгивает в растопырку и голенький - и что - уберите на хрен ЭТОГО.