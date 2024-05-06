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«Попрошайка»: Киркоров унизил Успенскую в эфире шоу

«Попрошайка»: Киркоров унизил Успенскую в эфире шоу

Народный артист России Филипп Киркоров пренебрежительно отозвался о королеве русского шансона Любови Успенской.

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Комментарии
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виктор маркер
два  сапога
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14 час.
Natalia Ivanova
Кто попрошайка ? Любушка?  Кто как обзывается, тот так и называется. Ты попробуй с такой внешностью и таким пустым голосом карьеру сделать. А Любушка сделала и мы с удовольствием на неё смотрим. А филька? И голос и рост и подпрыгивает в растопырку и голенький - и что - уберите на хрен ЭТОГО.
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13 час.

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