Народный артист России Филипп Киркоров пренебрежительно отозвался о королеве русского шансона Любови Успенской.
«Попрошайка»: Киркоров унизил Успенскую в эфире шоу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор маркер
два сапога
Ответить
14 час.
Natalia Ivanova
Кто попрошайка ? Любушка? Кто как обзывается, тот так и называется. Ты попробуй с такой внешностью и таким пустым голосом карьеру сделать. А Любушка сделала и мы с удовольствием на неё смотрим. А филька? И голос и рост и подпрыгивает в растопырку и голенький - и что - уберите на хрен ЭТОГО.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии