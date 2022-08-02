Военное обозрение

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«Денацификация» Косова временно откладывается: продолжение в сентябре

«Денацификация» Косова временно откладывается: продолжение в сентябре

Источник: moskva.bezformata.com Косово – это Сербия! Все было ожидаемо и неожиданно одновременно. С одной стороны, о том, что Косово с 1 августа фактически не признает государственные документы Сербии, стало известно еще в конце июля – и это не могло не вызвать ответной реакции Белграда.

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