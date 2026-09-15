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Журнал «Профиль»

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Главное об ИИ: коварные алгоритмы, маркировка музыки, отказ от умных браузеров

Главное об ИИ: коварные алгоритмы, маркировка музыки, отказ от умных браузеров

В конце лета основными новостями в сегменте искусственного интеллекта были внеплановые проникновения современных моделей в инфраструктуру разных компаний, а также подробные разборы последствий.

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