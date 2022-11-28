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Джикия о переходе России в Азию: «Думаю, это неизбежно»

Георгий Джикия считает неизбежным переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию. – Александр Дюков сказал о том, что на исполкоме предстоит обсудить переход в Азию.

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