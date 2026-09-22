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RT Russia

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Российские артиллеристы уничтожили БМП Bradley ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили БМП Bradley ВСУ

Артиллеристы ВС России уничтожили американскую БМП Bradley ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом РИА Новости заявил боец Руслан Бадзиев.

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