Российские артиллеристы уничтожили БМП Bradley ВСУ

Артиллеристы ВС России уничтожили американскую БМП Bradley ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом РИА Новости заявил боец Руслан Бадзиев.
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