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«Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Лада» и «Амур» сыграют на 35-м Мемориале Ромазана. Турнир пройдет в Магнитогорске с 25 по 29 августа

Опубликован состав участников 35-го Мемориала Ромазана . На предсезонном турнире в Магнитогорске сыграют « Металлург », « Трактор », « Салават Юлаев », « Лада » и « Амур ».

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